ألمانيا : 12 وفاة و2639 إصابة جديدة بكورونا

وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألمانى، فى بيان على موقعه الإلكترونى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم تسجيل 2639 إصابة جديدة، ليصل إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 303258 حالة.

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