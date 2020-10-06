البرلمان الأوروبى : نهج تركيا خطير ويحول حرب قره باغ إلى نزاع إقليمى

وفى تصريحات لشبكة "العربية" الإخبارية، أكد ماسيمو كاستالدو أن التدخلات التركية فى منطقة القوقاز تحول صراع قره باغ من صراع إقليمى إلى صراع دولى، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبى يتابع التقارير بشأن إرسال تركيا مرتزقة إلى قره باغ.
وأشار نائب رئيس البرلمان الأوروبى إلى ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة حول إقليم ناغورنى قره باغ، لافتًا إلى أن مناطق عديدة فى أرمينيا تتعرض للقصف، وأنه لابد من اعتماد العقوبات ضد منتهجى العنف.
وكانت تركيا أعلنت مرارًا، كل أنواع الدعم لحليفتها أذربيجان، الغنية بالنفط، فى مواجهة أرمينيا، العدو التاريخى لأنقرة على خلفية اتهامات يريفان للعثمانيين بارتكاب مذابح إبادة جماعية ضد الأرمن فى زمن السلطنة العثمانية.
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