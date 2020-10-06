الصحة العالمية : لقاح كورونا قد يكون جاهزًا نهاية العام

وفى ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذى للمنظمة حول الجائحة، قال جيبريسوس: "سنحتاج إلى لقاحات، وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام.. ثمة أمل".

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التى تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع مليارى جرعة لقاح واقية من كورونا بحلول نهاية 2021.

من جهته، أكد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بأوروبا أن الحكومات الأوروبية بحاجة إلى مزيد من التشاور مع مواطنيها، فى ظل الإجهاد المتزايد الذى تسببه القيود المفروضة للسيطرة على تفشى فيروس كورونا.

وقال هانز كلوجه، اليوم الثلاثاء، إن الشعوب قدمت خلال الأشهر الثمانية الماضية "تضحيات ضخمة لاحتواء فيروس كورونا. لقد تم ذلك بتكلفة استثنائية، أجهدتنا جميعًا"، حيث تكشف استطلاعات الرأى التى أجريت فى أنحاء أوروبا أن مستويات الإجهاد "وصلت إلى أكثر من 60% فى بعض الحالات".