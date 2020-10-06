وقال فى تغريدتين "أنا بأفضل حال"، مضيفا "أتطلع للمناظرة التى ستنعقد مساء خميس الخامس عشر من أكتوبر فى ميامى..ستكون عظيمة!". وبحسب "روسيا اليوم"، كان ترامب خرج الاثنين من مستشفى فى ضواحى واشنطن، حيث عولج لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وعاد لتلقى مزيد من العلاج فى البيت الأبيض، الذى يعد منزلا لرئيس الولايات المتحدة ومقر إقامته الرسمية ومكان عمله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب : أنا بخير وأتطلع لمناظرة بايدن يوم 15 أكتوبر فى ميامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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