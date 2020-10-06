وزير الخارجية الإسرائيلي: لم نكن لنوقع اتفاق السلام لولا شجاعة قيادة الإمارات

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكيناز، اليوم الثلاثاء، بعلاقات التعاون التي باتت تمتع بها بلاده مع الإمارات عقب توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

وقال اشكيناز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في برلين، إن الحوار مع أبوظبي يساهم في حل قضايا المنطقة.

وأضاف: "معاهدة السلام تساهم في الاستقرار ومواجهة التحديات وأبرزها وباء كورونا".

ودعا أشكيناز خلال كلمته الفلسطينيين إلى العودة لطاولة المفاوضات لحل الصراع القائم بينهما.

وأشاد أشكيناز بشجاعة قيادة الإمارات في توقيعها الاتفاق مع تل أبيب، مضيفًا: "لم يكن ممكنًا التوصل إلى معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل بدون الحوار المباشر والقيادة الشجاعة في البلدين".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، اليوم الثلاثاء، أن معاهدة السلام مع إسرائيل ساهمت في تغيير الفكر التقليلدي للتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب بن زايد عن شكره لألمانيا لجهودها المثمرة في استضافة هذا اللقاء، مضيفًا: "نجتمع اليوم أملا في صناعة التاريخ.

وأشار بن زايد إلى أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من الأمن والازدهار، مضيفًا: "نتطلع إلى فتح المزيد من آفاق التعاون الجديد لصنع السلام وللفرص الاقتصادية التي يتيحها في المنطقة".

وتابع: "توقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تطور إيجابي لم يحدث منذ عقود".

وأردف: "التعاون بين الإمارات وإسرائيل في البحث والتطوير يمكن أن يمثل خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاملًا وازدهارًا".