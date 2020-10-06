تدخل أنقرة خطير.. البرلمان الأوروبي: تركيا حولت صراع كاراباخ إلى إقليمي

طالب نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو كاستالو، تركيا بوقف سياستها العدوانية في شرق المتوسط، والتقيد بأجندة سلمية من أجل الحوار.

وأكد "كاستالو"، في تصريحات لـ"العربية"، قلق البرلمان الأوروبي من دور تركيا في النزاعات الإقليمية، مؤكدا متابعتهم تقارير إرسال تركيا مرتزقة إلى كاراباخ لدعم أذربيجان في الصراع أمام أرمينيا.

وأشار إلى أن صراع كاراباخ تحول من ثنائي إلى إقليمي، لافتا إلى أن أنقرة تسعى لتوسيع هيمنتها بالشرق الأوسط.

وأوضح أن نهج تركيا العسكري في القوقاز خطير للغاية، داعيا إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة حول كاراباخ.

ولفت إلى أن مناطق عدة في أرمينيا تتعرض للقصف، مستطردا أنه يجب اعتماد العقوبات ضد منتهجي العنف.

وكانت وزارة الخارجية في إقليم كاراباخ، الغير معترف به دوليا، اليوم، أكد اليوم الثلاثاء، أن الهجمات التي تقوم بها أذربيجان وتركيا تعد إبادة جماعية لسكان الإقليم.

وقالت خارجية كاراباخ إن قوات أذربيجان تواصل هجماتها على الأهداف المدنية، مؤكدة أنها تخضع لسيطرة تركيا.

ودعت خارجية كاراباخ الدول المعنية إلى وقف تأجيج العدوان المستمر ضد الإقليم.

وبدورها، حثت الخارجية الأرمينية على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كاراباخ، معربة عن تأييدها البيان الفرنسي الأمريكي الروسي بشأن القتال في الإقليم.

وشددت الخارجية الأرمينية على أنه لابديل عن الحل السياسي لحل الأزمة مع أذربيجان.