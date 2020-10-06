خطوة تدعو للقلق.. تركيا توجه أنظمة إس-400 نحو البحر الأسود.. فيديو

ونشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية في نسختها الناطقة باللغة التركية مقطع فيديو يظهر نقل الجيش التركي لأنظمة إس-400 باتجاه المدينة وسط ترجيحات باستخدامهم لإجراء مناورات عسكرية هناك.
ونوهت الوكالة إلى أن السلطات التركية لم تصدر بيانًا رسميًا حول تلك الخطوة حتى الآن.
وأثار شراء تركيا لتلك الأنظمة من روسيا أزمة شديدة بين أنقرة وواشنطن بدأت في منتصف شهر يوليو العام الماضي، حيث طلبت واشنطن من تركيا الانسحاب من الصفقة وشراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية بدلا من الأنظمة الروسية.
وقد رفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان طلب الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأخيرة لطرده خارج صفقة طائرات إف-35 التي شاركت تركيا في تصنيعها.
وفي هذا الصدد، ذكرت تقارير صحفية روسية، أن الجيش التركي غير قادر على تشغيل المنظومة الصاروخية لافتقاده الخبرة الكافية لتشغيلها، حيث رفض وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إشراف الخبراء الروس على المنظومات الصاروخية الروسية، وأصر أن يتولى تشغيل المنظومة خبراء أتراك.
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