445 جهاز تنفس صناعي في الاردن و100 جهاز في الاحتياط

دوت الخليج : قال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة، إن نسبة الدخول إلى العناية المركزة من مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغت 1-2% على مدى الـ8 الأشهر الماضية.

وبيّن أن عدد أجهزة التنفس الاصطناعية المخصصة لفيروس كورونا في الأردن بلغ 445 جهازا، مشيرا إلى أن الأجهزة المتوفرة حاليا تغطي العدد المتوقع للإصابات، بالإضافة إلى توفر 100 جهاز تنفس اصطناعي احتياطي .