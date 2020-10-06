جابر : الاردن قادر على انتاج 10 ملايين كمامة و 20 الف واقي

دوت الخليج :- كشف وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان مخزون الاردن من الكمامات في بداية جائحة كورونا لا يتعدى مليون و4 مئة ألف كمامة . وبين في ايجاز صحفي اليوم الاحد حول آخر مستجدات كورونا : أنّ الأردن اليوم قار على انتاج 5-10 مليون كمامة، كذلك "لم يكن لدينا واقيات للوجه، اليوم ينتج الأردن 20 ألف واقي، بعد أن كان لدينا 800 واقي فقط"، أما بخصوص ألبسة فرق التقصي (الأفرهول) فبيّن جابر أن الأردن كان لديه 1800 بدلة أما اليوم فينتج الآردن 10 آلاف بدلة ويصدر، مضيفاً "كذلك لم يكن لدينا نظارات واقية، أما الآن فلدينا في المستودعات 200 ألف واقي".

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