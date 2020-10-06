عقار لفيروس (إتش.آي.في) غير مجد في علاج مرضى كورونا

لندن ـ رويترز:

ذكرت دراسة أن تركيبة من دوائين مضادين للفيروسات تستُخدم لعلاج فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز أثبتت عدم جدواها في علاج المصابين بمرض كوفيد19 الذين تم نقلهم إلى المستشفى، لتؤكد بذلك نتائج تجربة عشوائية واسعة النطاق أجريت على العقار. وقال علماء بريطانيون يشاركون في تجربة التقييم العشوائي لعلاج كوفيد 19 المعروفة باسم (ريكفري) بجامعة أوكسفورد في يونيو إن النتائج المؤقتة استبعدت بشكل مُقنع أي فائدة ذات مغزى للدواء المكون من لوبينافير وريتونافير في خفض الوفيات بين المرضى الذين يتم نقلهم للمستشفى. وقال العلماء في النتائج التي توصلوا إليها ونُشرت في دورية “لانست” الطبية إن 23 بالمئة ممن تناولوا الأدوية توفوا خلال 28 يوما من بدء العلاج، مقارنة بنسبة 22 بالمئة ممن تلقوا الرعاية المعتادة.

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