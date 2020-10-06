واشنطن ـ رويترز:

خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الأول من مستشفى مركز والتر ريد الطبي العسكري الذي عولج فيها على مدى 4 أيام من فيروس كورونا المستجد، ودعا الأميركيين في رسالة مصورة إلى عدم الخوف من فيروس كورونا. وقال ترامب “لا تدعوه يسيطر عليكم (فيروس كورونا). لا تخافوا منه”. وأضاف “سنعود، سنعود إلى العمل. سنكون في المقدمة، لا تدعوه يسيطر على حياتكم. أخرجوا وكونوا حذرين”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لدى عودته للبيت الأبيض.. ترامب يحث الأميركيين على عدم الخوف من كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.