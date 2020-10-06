دمشق ـ الوطن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المدارس السورية بلغ 41 إصابة حتى أمس، ولفتت مديرية الصحة المدرسية في الوزارة إلى أن الإصابات تشمل الطلاب والأطر التعليمية والإدارية العاملة في مدارس سوريا.وبحسب صفحة وزارة التربية على “فيسبوك” فإن مدارس ريف دمشق جاءت أولا في توزع الإصابات بـ17 حالة، تلتها دمشق بـ6 إصابات، ثم حمص بـ5 حالات، بينما تم تسجيل 4 إصابات في كل من محافظتي طرطوس، وحلب، وإصابتين في كل من حماة والسويداء، وإصابة واحدة في القنيطرة. الى ذلك أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 114 إصابة جديدة في كافة المحافظات السورية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7623 حالة، و 290 حالة وفاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظهور الفيروس بين طلاب المدارس في سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.