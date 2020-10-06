بوتين يعلن تطعيم أقاربه وقيادات وزارة الدفاع ضد فيروس كورونا

وقال بوتين، بحسب "سبوتنيك"، "الكثيرون من المحيطين بى والأقارب والمقربين قاموا بأخذ اللقاح، والموظفون الذين يعملون معى، أتحدث هنا عن العشرات من الناس، أعتقد أنهم نحو 50 شخصا، سبعة أو ثمانية من بينهم ارتفعت حرارتهم ارتفاعا طفيفا".
وأضاف بوتين: "تم تطعيم غالبية قيادات وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية الأخرى".
هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح فى العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه اسم "سبوتنيك V" طوره مركز "جامالى" للأبحاث فى مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة.
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