بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا فى الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بحسب "روسيا اليوم"، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14542، مقابل 12594 فى بيانات أمس الاثنين، ليصل إلى مستوى 530113 حالة.
كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 76 وفاة جديدة جراء المرض لدى أشخاص تثبتت إيجابية إصابتهم فى غضون 28 يوما، مقابل 19 حالة فى إحصائية الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 42445 حالة.
وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة فى مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم فى وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدى لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.
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