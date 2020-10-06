فيسبوك يحذف منشورا لترامب يحتوى مزاعم خاطئة عن كورونا

وأكد المتحدث باسم "فيسبوك" أندى ستون، حسبما نقلت قناة "CNN" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة حذفت المنشور لأنه ينتهك قواعدها بشأن المعلومات الخاطئة حول مرض كوفيد-19.
وأشارت "CNN" إلى أن الرئيس ترامب، نشر نفس الرسالة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، ولكن التغريدة لا تزال موجودة حتى الآن.
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