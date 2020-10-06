الرعب يتملك موظفي البيت الأبيض بعد عودة ترامب خوفا من الإصابة بكورونا

أفاد تقرير لصحيفة "بيزنس رايدر" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن العاملين في البيت الأبيض يشعرون بالخوف من إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال مصدر داخل البيت الأبيض لموقع Axious الأمريكي: "هذا جنون أن يعود إلى البيت الأبيض ويعرض صحة طاقم عمله للخطر بينما ما زلنا نكتشف إصابات جديدة بين المسئولين الكبار".

وصرح أحد العاملين في البيت الأبيض بأنه كان قلقًا حول صحة أصدقائه وعائلاتهم بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض,

وظهر ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.

ونقلت مروحية رئاسية ترامب من المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج، إلى البيت الأبيض لاستكمال علاجه من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى الحملة الانتخابية في القريب، مشيرا إلى أن الأخبار الكاذبة تظهر في استطلاعات الرأي الكاذبة فقط.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سنعود إلى مسار الحملة قريبًا !!! تظهر الأخبار الكاذبة استطلاعات الرأي الوهمية فقط".