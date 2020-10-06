بوتين يستثني ترامب من قائمة محادثاته الهاتفية غدا في عيد ميلاده

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط لمحادثة نظيره الأمريكي، دونالد ترامب على الهاتف غدًا، وذلك في عيد ميلاد بوتين الـ 68.
وقال بيسكوف إن بوتين سيجري أكثر من 10 محادثات هاتفية غدًا، لكنه لا يخطط لمحادثة ترامب، مضيفًا أنه "يستقبل هذا اليوم بطرق مختلفة، ولكن غدًا أستطيع أن أقول لكم إنه في النصف الأول من اليوم سيجري أكثر من 10 محادثات هاتفية على المستوى الدولي بالإضافة إلى محادثات داخلية".
وردًا على ما إذا كان من المخطط إجراء محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين قال: "لم يتم التخطيط لمحادثة ترامب بعد".
وأشار بيسكوف إلى أن بوتين يمكن أن يتواصل مع أقاربه وأصدقائه غدًا كما هي العادة في كل عام.
ويواجه ترامب المصاب بفيروس كورونا حاليًا اتهامات من جانب الحزب الديمقراطي، بأنه تواطأ مع روسيا لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية عام 2016 أمام منافسته الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات، هيلاري كلينتون.
وينفي ترامب والكرملين كل تلك الاتهامات، حيث تقول موسكو إن جميع الأدلة التي قدمتها واشنطن لا تثبت تدخل "الهاكر الروس" في الانتخابات الرئاسية والتأثير على نتيجتها.
ومن المخطط أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بين ترامب ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، وسط ترقب شديد من قبل الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة خوفًا من التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية.
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