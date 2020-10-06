إسرائيل تدعو الفلسطينيين لـ العودة لطاولة المفاوضات المباشرة

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكيناز، اليوم الثلاثاء، الفلسطينيين إلى العودة لطاولة المفاوضات لحل الصراع القائم بينهما.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد، والألماني، هايكو ماس، في برلين.

وأكد أن الحوار مع أبوظبي ساهم في حل قضايا المنطقة، مشيدا بعلاقات التعاون التي باتت تتمتع بها بلاده مع الإمارات عقب توقيع اتفاق السلام بين البلدين.

وأثنى أشكيناز على قيادة الإمارات وشجاعتها في توقيعها الاتفاق مع تل أبيب، مضيفًا: "لم يكن ممكنًا التوصل إلى معاهدة سلام بين الإمارات وإسرائيل بدون الحوار المباشر والقيادة الشجاعة في البلدين".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، اليوم الثلاثاء، أن معاهدة السلام مع إسرائيل ساهمت في تغيير الفكر التقليلدي للتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب بن زايد عن شكره لألمانيا لجهودها المثمرة في استضافة هذا اللقاء، مضيفًا: "نجتمع اليوم أملا في صناعة التاريخ.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، زار اليوم الثلاثاء، النصب التذكاري لضحايا اليهود في أوروبا المعروف باسم النصب التذكارية للهولوكوست والمتحف المصاحب الذي يقع في العاصمة الألمانية برلين؛ وذلك برفقة نظيره الإسرائيلي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، رافق وزيري خارجية الإمارات واسرائيل، خلال الزيارة، هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا.

واطلع بن زايد، خلال الزيارة على النصب التذكارية، الذي تم تأسيسه عام 2005 على مقربة من بوابة براندنبورج، ويخلد ذكرى حوالي 6 ملايين يهودي تم اغتيالهم خلال فترة الحكم النازي.

وتجول الوزير الإماراتي في أرجاء النصب التذكارية، الذي يتكون من 2710 أعمدة خرسانية مقامة على مساحة 19 ألف متر مربع على شكل متاهة، بحيث يمكن للزائرين السير بين تلك الأعمدة، كما تفقد مركز للزائرين تحت النصب التذكارية التي توثق جرائم النظام النازي.