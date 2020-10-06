لمدة 48 ساعة.. الأردن ينشر قوات الجيش لفرض حظر التجوال

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، نشر عناصر من الجيش الأردني في جميع محافظات البلاد وذلك لتنفيذ قرار حظر التجوال الذي فرضته خلية أزمة كورونا في الأردن.

وقال مدير عمليات خلية أزمة فيروس كورونا في الأردن، مازن الفراية، إنه اعتبارا من صباح يوم الأربعاء، ولضمان تنفيذ قرار حظر التجوّل الشامل، ولتعزيز جهود كوادر مديريّة الأمن العام، سيتمّ نشر كوادر القوّات المسلّحة الأردنيّة في جميع المحافظات.

وأوضح الفراية، أنه في ضوء تطورات الحالة الوبائية، تقرر فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات المملكة اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليلة الخميس ولمدة 48 ساعة.

وأضاف الفراية، أنه سيتم تكرار تطبيق قرار حظر التجول الشامل خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت إلى أنه لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية وتستثنى فقط فرق التقصي والكوادر الطبية.

وأعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 1537 إصابة جديدة بالفيروس، منها 30 حالة خارجية.

كما سجلت الوزارة 12 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلن وزير التربية والتعليم، في حكومة تصريف الأعمال، تيسير النعيمي، إنه تقرر تعليق دوام جميع المدارس اعتبارا من يوم الجمعة المقبل وحتى اشعار آخر.