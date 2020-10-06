بعد تقليله من خطر كورونا.. فيسبوك وتويتر يحاربان ترامب مجددا

أزال موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، اليوم الثلاثاء، تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قلل فيها من شأن التهديد الذي يشكله فيروس كورونا المستجد المصاب به، زاعما أنه أقل فتكا بكثير من الانفلونزا في أغلب المجتمعات.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أكد المتحدث باسم فيسبوك، آندي ستون أن الشركة أزالت التغريدة، نظرا لانتهاكه القواعد الخاصة بنشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا.

فيما قال "تويتر"، إن تلك التغريدة انتهكت قوانين الموقع بشأن نشر معلومات مضللة وربما ضارة تتعلق بالفيروس، لكنه سمح بأن يراها الجمهور بالضغط على زر "مشاهدة".

وكان ترامب قال في تغريدته، إن "موسم الانفلونزا قادم.. ويموت العديد من الأشخاص كل عام من الانفلونزا، في بعض الأحيان ما يربو عن 100 ألف وعلى الرغم من وجود لقاح".

وتساءل ترامب "هل سنقوم بإغلاق بلدنا؟ كلا، لقد تعلمنا التعايش معه، مثلما نتعلم التعايش مع كوفيد، الأقل فتكا بكثير في أغلب المجتمعات!!!".

وكان ترامب خرج مساء أمس الاثنين، من مركز والتر ريد الطبي الذي يعالج فيه بعد إصابته بفيروس كورونا.

ودعا ترامب الأمريكيين في تغريدة عقب وصوله للبيت الأبيض، إلى عدم الخوف من فيروس كورونا وألا يدعوه يسيطر على حياتهم، مؤكدا أنه "أفضل مما كان عليه قبل 20 عاما".

في حين قال طبيب البيت الأبيض إن ترامب ربما لم يتعاف تماما من المرض.

وكان فيسبوك وتويتر، خاضا معركة مع ترامب في أغسطس الماضي، بعد حذفهما تغريدات ومنشورات له، مؤكدين أنها تنتهك القواعد الخاصة بهما.