"عقوبة قاسية" على فرجاني ساسي بالدوري المصري

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم العديد من العقوبات والغرامات على عدد من الفرق والمدربين واللاعبين أبرزهم لاعب الزمالك، التونسي فرجاني ساسي.

وأوقفت اللجنة، الثلاثاء، اللاعب التونسي فرجاني ساسي 6 مباريات وغرمته 100 ألف جنيه (6400 دولار أميركي)، بعد أن تم طرده من مباراة المصري ضمن الدوري المحلي.

وكان حكم المباراة أمين عمر قد طرد الدولي فرجاني ساسي بإعطائه إنذارين متتاليين، بعد أن تمادى في اعتراضه على قراراته بطريقة غير لائقة، وذلك لعدم احتساب أخطاء لصالحه. وقام ساسي على إثرها بخلع السماعة من أذن الحكم.

كما تقرر أيضا في إطار عقوبات المباراة نفسها، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه، على أن تبدأ عقوبته الثلاثاء.

وغُرم كذلك النادي المصري بـ 50 ألف جنيه لما بدر من بعض الجماهير التي حضرت المباراة. وفقا لفرانس برس.

وأوقفت اللجنة محمد إبراهيم مدرب نادي الاتحاد السكندري 6 مباريات مع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش ضمن الدوري.

من جانب آخر، تقدم نادي سموحة بشكوى رسمية لاتحاد الكرة اعترض فيها على إشراك إمام عاشور لاعب الزمالك، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الاثنين في دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.

واعترض فرج عامر رئيس نادي سموحة على إشراك عاشور في بيان له بفيسبوك، متسائلا عن كيفية إشراك لاعب موقوف، وقال: "سموحة لن يتراجع عن الشكوى وسيتم التصعيد إلى أعلى درجة، حفاظا على حقوق النادي ودون المساس بأحد ودون أدنى تجاوز".

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي بعد الفوز على سموحة 2-1، أحدهما لعاشور بالذات.