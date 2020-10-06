ألمانيا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت تسمم المعارض الروسى نافالنى

قال "ستيفن سيبرت" المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت ما توصلت إليه برلين ودول أخرى بأن المعارض الروسى أليكسى نافالنى، وقع ضحية لهجوم بغاز أعصاب يعود للحقبة السوفيتية.





وأوضح سيبرت فى بيانٍ، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW" أجْرَت تحليلها لعينات مأخوذة من نافالنى، مضيفًا أنها "تتفق مع النتائج المأخوذة بالفعل من مختبرات خاصة فى ألمانيا، السويد، وفرنسا".

وقال سيبرت إن "هذا يؤكد مرة أخرى بشكل لا لبس فيه أن أليكسى نافالنى وقع ضحية لهجوم بغاز أعصاب كيميائى من مجموعة نوفيتشوك".

وجدد المسؤول الألمانى دعوة برلين لموسكو لإجراء تحقيق "كامل" بشأن الحادث.

وأكد سيبرت أن ألمانيا تلقت تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس الاثنين وما زالت تدرسه.

يُشار إلى أن نافالني نُقل إلى مستشفى محلى فى مدينة أومسك السيبيرية فى شهر أغسطس الماضى بعد أن وقع مغشيًا عليه خلال رحلة له إلى موسكو. وفى 22 أغسطس، جرى نقله جواً إلى ألمانيا.