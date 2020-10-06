الرئيس الأفغانى يرفض الاجتماع بوفد طالبان فى الدوحة

ووفقًا لـ"رويترز"، أكدت مصادر دبلوماسية فى كابل، أمس الاثنين، أن "غنى لن يلتقى مسؤولى طالبان، لأن وتيرة العنف لم تهدأ، وتواصل الحركة قتل المدنيين الأبرياء".
واستهدف هجوم انتحارى موكب حاكم إقليم لجمان الواقع فى شرق أفغانستان، صباح أمس الاثنين، وهو الهجوم الذى جاء أثناء مغادرة الرئيس غنى إلى الدوحة، بعد 3 أسابيع من انطلاق مباحثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وقتل 8 أشخاص على الأقل، أمس الاثنين، فى هجوم انتحارى استهدف حاكم ولاية أفغانية، وأصيب 28 شخصًا، حين اقتحم المهاجم موكب رحمة الله يارمال، حاكم ولاية لغمان فى شرق البلاد.
وأكد متحدث وزارة الداخلية لأفغانية، طارق عريان، أن غالبية الجرحى من المدنيين.
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