البيت الأبيض: صحة دونالد ترامب في تحسن سريع وقوي

أعلنت مديرة الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، أليسا فرح، أن صحة الرئيس دونالد ترامب المصاب بفيروس كورونا تتحسن "بسرعة" وأنه يتطلع لمناظرة جديدة لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأكدت فرح في حيث لقناة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء، أن ترامب يعتزم المشاركة في المناظرة الثانية مع منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، جو بايدن، المقررة في 15 أكتوبر في ميامي، مشيرة إلى أن الرئيس ينوي التركيز خلالها على تجربته الشخصية مع فيروس كورونا.
وقالت: "نعم، هو يتطلع إلى ذلك، إنه مستعد. أعتقد أن لديه عقلية جديدة بشأن فيروس كورونا أعتقد أنكم ستسمعون عن ذلك خلال المناظرة".
ولم تستبعد فرح أن يلقي ترامب قريبا خطابا على العلن، وأضافت أنه سيتم اتخاذ مزيد من التدابير لحماية موظفي البيت الأبيض العاملين مباشرة مع ترامب بعد ثبوت إصابته وزوجته ميلانيا بالفيروس الجمعة الماضي.
وكانت المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن في 29 سبتمبر الماضي في ولاية أواهايو، ومن المزمع تنظيم المناظرة الثالثة يوم 22 أكتوبر في تينيسي، وذلك في إطار سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.
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