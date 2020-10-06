لندن: نحن بحاجة لمعرفة هل يمكن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي...

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الثلاثاء، إن بلاده "بحاجة لمعرفة هل من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم 15 أكتوبر أم لا".
وبرر المتحدث سؤاله الذي يبدو موجها إلى بروكسل، بأنه "من أجل تمكين المؤسسات في بريطانيا من الاستعداد والتكيف لما سيحدث".
وقال المتحدث: "يتعين علينا أن نكون في وضعية القادرين على توفير المعلومات اليقينية للأعمال وأيضا الشروط التي ستحكم علاقاتنا التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "نعتقد أننا نحتاج لنكون قادرين على التوضيح هل سيتحقق الاتفاق بحلول 15 أكتوبر أم لا".
وتزداد العلاقات بين لندن وبروكسل تشنجا، على خلفية التباين العميق في المواقف بشأن التوصل إلى اتفاق على شروط الانسحاب من الاتحاد قبل نهاية العام.
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