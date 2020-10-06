أردوغان يزور قطر غدا.. ماذا في جعبته هذه المرة؟

أعلنت قطر، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيزور الدوحة غدا الأربعاء في زيارة عمل.

ووذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد، سيستقبل غدا الأربعاء، أردوغان الذي يصل في زيارة عمل.

وأضافت الوكالة أن تميم وأردوغان سيبحثان العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان أردوغان أجرى في يوليو الماضي، زيارة سريعة للعاصمة القطرية الدوحة، استغرقت يوما واحدا التقى فيها أميرها تميم بن حمد.

وأظهرت الصور المنتشرة لاستقبال أردوغان في قطر، أداء القوات القطرية التحية العسكرية لأردوغان، بالإضافة إلى سير وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، خلف الرئيس التركي.

كما نشر عدد من النشطاء شريط فيديو لـ أردوغان وهو يأمر فيه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن أن يعدل جلسته، أثناء اللقاء مع تميم بن حمد.

وجاءت زيارة أردوغان الأخيرة لقطر، لكي يطلب من تميم مضاعفة التمويل القطري والدعم المالي للتدخل العسكري في ليبيا بجانب ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.