رئيس وزراء قيرجيزستان يتنازل عن منصبه للمعارضة تحت ضغط الاحتجاجات

أعلن رئيس وزراء قيرجيزستان، كوباتبيك بورونوف، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد اعتراضًا على نتيجة الانتخابات البرلمانية.
وذكرت وكالة "كابار" القيرجيزستانية، إن استقالة بورونوف جاءت خلال جلسة استثنائية للجمعية التشريعية في البلاد، وتم تعيين المعارض، صدير جاباروف، رئيسًا للحكومة في البلاد، والذي أطلق سراحه مؤخرًا.
وكانت السلطات القيرجيزستانية أعلنت إلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية إثر احتجاجات اجتاحت البلاد اعتراضًا على نتائجها التي وصفوها بأنها مزورة.
وتمكن المتظاهرون من الاستيلاء على مبنى الحكومة خلال الاحتجاجات، فيما خرج رئيس البلاد ليدين الواقعة، متهمًا المعارضة بمحاولة الاستيلاء على السلطة من خلال نشر الفوضى.
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