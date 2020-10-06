رئيس وزراء أرمينيا: روسيا ستدعمنا في حال تعرضنا للهجوم المباشر من قبل أذربيجان

أعرب رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن روسيا ستدعم بلاده في حال تعرضها لهجوم مباشر من أذربيجان المدعومة من تركيا.
وقال باشينيان إنه مستعد لتقديم تنازلات في الصراع حول قره باج بشرط أن تقدم أذربيجان أيضًا على ذلك، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وتوجه باشينيان اليوم في زيارة غير معلنة إلى إقليم قره باج وعقد اجتماعًا مع القادة العسكريين هناك.
وذكرت الحكومة الأرمنية في بيان أن "باشينيان زار جمهورية أرتساخ (غير المعترف بها دوليًا) وأجرى لقاء مع رئيس أرتساخ، أرياك أروتيونيان، مسئولين عسكريين رفيعي المستوى".
وكان باشينيان أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش خلالها آخر التطورات في إقليم قره باج.
وبحسب بيان الكرملين فإن "المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة من الجانب الأرمني، ونوقشت خلالها المواجهات المسلحة المتصاعدة في إقليم قره باخ، والتي اكتسبت طابعا واسع النطاق وأدت إلى خسائر فادحة في كلا الجانبين، بما في ذلك وقوع إصابات في صفوف السكان المدنيين".
وشدد بوتين خلال المكالمة على ضرورة "إنهاء الأعمال العدائية بالإقليم".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد في اتصال مع نظيره الأذربيجاني جيحون بيراموف، في وقت سابق اليوم، ضرورة وقف إطلاق النار في الإقليم بأسرع وقت ممكن.
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