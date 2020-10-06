بعد عودته للبيت الأبيض.. طبيب ترامب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع فريقه الطبي، حيث أكد لهم أنه لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا

وقال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ترامب أبلغ عن عدم وجود أعراض لفيروس كورونا وإنه في حالة جيدة للغاية.

وأضاف كونلي في البيان الذي أصدره البيت الأبيض: "لقد أمضى الرئيس ليلة مريحة في المنزل، واليوم لم يتحدث عن أي أعراض".

ولفت "تظل المؤشرات الحيوية والفحص البدني لـ ترامب مستقرين، مع مستوى جيد للأكسجين بشكل عام، كما يواصل أداء عمله بشكل جيد للغاية وسأقدم تحديثات أخرى في وقت لاحق".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد اليوم الثلاثاء، أنه أصبح بخير ويتطلع لمواجهة منافسه الديمقراطي، جو بايدن، خلال المناظرة المقبلة.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "أشعر أني بخير جدًا.. أتطلع إلى المناظرة يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر في ميامي".

وأصيب الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي بفيروس كورونا وتم نقله بعدها بساعات إلى مستشفى والتر ريد العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

وبعد 3 أيام من بقائه في المستشفى، عاد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم بعد أن تحسنت صحته ليمارس مهامه كرئيس للبلاد.

وظهر ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.

وقبلها، ظهر ترامب أثناء خروجه من المستشفى وهو في حالة صحية تبدو مستقرة، حيث أنه يسير منفردا دون أي مساعدة من أحد.

وأعلن ترامب، اليوم الثلاثاء، عن عودته إلى الحملة الانتخابية في القريب، مشيرا إلى أن الأخبار الكاذبة تظهر في استطلاعات الرأي الكاذبة فقط.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سنعود إلى مسار الحملة قريبًا !!! تظهر الأخبار الكاذبة استطلاعات الرأي الوهمية فقط".