قبل مناظرتها مع نائب ترامب.. كامالا هاريس تخضع لفحص كورونا.. وهذه نتيجته

خضعت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، لفحص جديد لفيروس كورونا، وذلك قبل المناظرة المرتقبة لها مع نائب الرئيس مايك بنس غدا الأربعاء.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، جاءت نتيجة الفحص سلبية، وأثبتت خلو هاريس من الإصابة بكورونا.

ولم تضع حملة بايدن بروتوكول اختبار منتظم للمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية أو نائبته، على الرغم من أن فحص كورونا لهما جاء سلبيا في اليومين الماضيين.

وخضع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمس الاثنين، لفحص فيروس كورونا، والذي جاءت نتيجته سلبية أيضا، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه لجنة المناظرات الرئاسية على إقامة حواجز زجاجية بين بنس وهاريس خلال مناظرة غدا الأربعاء، وذلك في أحدث تغيير في بروتوكول السلامة أثناء المناظرات، بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا بين أعضاء إدارة وحملة ترامب، فضلا عن إصابة الرئيس ترامب نفسه.

وأصيب الرئيس الأمريكي يوم الجمعة الماضي بفيروس كورونا وتم نقله بعدها بساعات إلى مستشفى والتر ريد العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

وبعد 3 أيام من بقائه في المستشفى، عاد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم بعد أن تحسنت صحته ليمارس مهامه كرئيس للبلاد.

وظهر ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.