جائزة نوبل.. ما المبلغ الذي يحصل عليه الفائز؟

توج 3 رواد في مجال البحوث المتعلقة بـ"الثقوب السوداء"، بجائزة نوبل للفيزياء، الثلاثاء، وهي الجائزة المرموقة عالميا، والتي تحمل قيمة أكاديمية وعلمية، أكثر من مادية.
ولكن بالرغم من ذلك، لا يكتفي الفائزون بالجائزة بالتكريم العالمي المرموق، بل يحصلون كذلك على جائزة مادية كبيرة، قد يتم تقسيمها في حال توج بالجائزة أكثر من فائز واحد.
وفي كل عام، تمنح مؤسسة نوبل جائزة نقدية لكل حائز على جائزة نوبل، وتبلغ هذه الجائزة النقدية 10 ملايين كرونة سويدية، أو ما يعادل حوالي 1.1 مليون دولار أميركي، تمنح للفائز، أو تقسم على الفائزين المتشاركين.
وبالنسبة لجائزة نوبل للفيزياء التي أعلنت الثلاثاء، فإن الفائزين الثلاثة، البريطاني روجر بنروز والألماني رينهارد غنزل والأميركية أندريا غيز، سيتقاسمان الجائزة، حيث سيحصل كل منهم على 370 ألف دولار تقريبا.
كما أن للجائزة نفسها قيمة كبيرة، فوفقا لموقع "ثوت كو"، يختلف الوزن الدقيق لميدالية نوبل.
وتصنع كل ميدالية من الذهب الأخضر بعيار 18 قيراط، مطلية بذهب نقي عيار 24 قيراطا، بمتوسط وزن حوالي 175 غراما، مما يعني أن قيمة الميدالية الذهبية تفوق الـ10 آلاف دولار، لكن الميدالية الذهبية تحمل قيمة أعلى بكثير من ذلك، خاصة إذا تم عرضها للبيع في مزاد علني.
ففي عام 2015، بيعت جائزة نوبل الحاصل عليها ليون ماكس ليدرمان في مزاد بمبلغ 765 ألف دولار، حيث استخدمت عائلة ليدرمان المال لدفع الفواتير الطبية للعالم الفائز مع مرض الخرف.
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