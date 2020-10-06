فيديو.. ترامب يتنفس بصعوبة بعد خروجه من المستشفى ووصوله البيت الأبيض

وفى مقطع فيديو بعد عودته من مستشفى مركز والتر ريد الطبى العسكرى خارج واشنطن، قال ترامب: "لا تدعه يسيطر عليك.. لا تخف منه".
وأضاف: "أنا أفضل، وربما اكتسبت مناعة.. لا أعلم. اخرجوا وكونوا حذرين"، حسبما نقل موقع إذاعة مونت كارلو الفرنسية.
ووفقًا لمقطع الفيديو الذى انتشر على نطاق واسع، بدا أن ترامب لا يزال يعانى من صعوبة فى التنفس بشكل مريح، وذلك بعد صعوده عدة درجات على سلم فى البيت الأبيض.
وقال أطباء شاهدوا مقطع الفيديو، إن ترامب يبدى علامات عدم ارتياح واضحة ولا تزال حالته الصحية هشة مع "وجود صعوبات فى التنفس لا تزال ملحوظة للغاية".
وكان الرئيس الأمريكى ترامب أعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة الماضى، بعد ساعات من إعلان إصابة مساعده هوب هيكس بالفيروس التاجى، حيث تم نقله لاحقًا لتلقى العلاج فى مركز والتر ريد.
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