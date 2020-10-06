واشنطن تخفض اعتمادها على اليورانيوم الروسى

وقالت الوزارة فى بيان بحسب "سبوتنيك" : "وقعت وزارة التجارة الأمريكية والمؤسسة الحكومية للطاقة الذرية روساتوم، نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية، تعديلا نهائيا لاتفاقية (تعليق مكافحة الإغراق على اليورانيوم من روسيا)".

وأوضحت الوزارة فى البيان الذى نشرته عبر موقعها الإلكترونى أن هذا التمديد للاتفاقية سيتم العمل به حتى عام 2040، ويقلل من اعتماد الولايات المتحدة على اليورانيوم المستورد من روسيا خلال تلك الفترة الزمنية.

وقال وزير التجارة ويلبر روس : "ستسهم هذه الاتفاقية التاريخية فى تنشيط الصناعة النووية الأمريكية، مع تعزيز المصالح الاستراتيجية طويلة المدى لأمريكا، إنها تمثل نجاحا آخر لنهج إدارة ترامب (أمريكا أولا) لاتفاقيات التجارة الدولية".

قبل التعديل، سمحت الاتفاقية لصادرات اليورانيوم الروسى بتلبية ما يقرب من 20% من طلب التخصيب الأمريكى، لكن بموجب الاتفاقية المعدلة، سينخفض هذا الرقم إلى متوسط 17% تقريبا على مدار العشرين عاما القادمة، ولن يتجاوز 15% بدءا من عام 2028.