رئيس وزراء أرمينيا: واثقون أن روسيا ستدافع عن بلادنا وقت الضرورة

أكد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، استعداد بلاده لتقديم تنازلات متبادلة مع أذربيجان بشأن الصراع حول إقليم ناغورنى قره باغ، ووقف التصعيد والقتال.





وقال باشينيان، إن الاشتباكات فى إقليم ناغورنى قره باغ تجددت وتوترت نتيجة التدخل التركى غير المقبول بدعم أذربيجان بالسلاح والمليشيات. وجدد رئيس الوزراء الأرمينى ثقته فى الحليف الروسى، قائلًا: "واثقون بأن موسكو ستدافع عن بلادنا عند الضرورة". يذكر أن روسيا أبدت قلقها إزاء ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين فى المعارك الدائرة بين أرمينيا وأذريبجان، وكررت موسكو دعواتها لوقف إطلاق النار بشكل فورى، كما أكد الكرملين أنه يبحث التقارير الخاصة بإرسال تركيا لمرتزقة إلى القتال فى منطقة القوقاز.

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