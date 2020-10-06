متظاهرون يحرقون مقرات حزبية في محافظة ذي قار العراقية

أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أن عددا من المتظاهرين أقدموا على حرق مقرات حزبية في مدينة الناصرية.

وقال مصدر أمني للقناة إن "عددًا من الأشخاص أقدموا، اليوم، على إحراق مقرات حزبية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".

وأضاف أن "الحريق أدى الى تضرر المقار دون وقوع أية إصابات".

يذكر أن متظاهرين أقدموا في أغسطس الماضي على حرق مقرات لأحزاب موالية لإيران في جنوب العراق، وذلك بسبب اغتيال الناشطين السياسيين.

وطالب المتظاهرون آنذاك بمحاسبة القتلة، ونددوا بالميليشيات والأحزاب الموالية لإيران في الناصرية، حيث أحرق متظاهرون غاضبون، مقرات أحزاب عراقية موالية لإيران، كما أحرقوا صور نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق.