منذ تفشي كورونا.. أردوغان يزور قطر للمرة الثانية

قال مكتب الرئيس التركي، الثلاثاء، إن رجب طيب أردوغان سيزور قطر للمرة الثانية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، كما سيزور دولة الكويت.
وسيلتقي الرئيس التركي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث سيبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ثاني زيارة له لقطر منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتأتي زيارة أردوغان لقطر في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تركيا بسبب تدخلها المستمر في شرق البحر المتوسط وليبيا وإقليم ناغورني كاراباخ.
يذكر أنه كان هناك استعراض للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي بأمير قطر في 28 سبتمبر الماضي.
كما زار أردوغان الدوحة مطلع يوليو الماضي، في أول زيارة عمل بعد الإغلاق الذي سبَّبه فيروس كورونا، وناقش مع أمير قطر القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح.
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