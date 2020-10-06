رئيس هيئة الأركان الأمريكى وعدد من قادة البنتاجون يخضعون للحجر الصحى

وأظهرت نتيجة فحص الأميرال تشارلز راى، نائب قائد خفر السواحل الأمريكى، إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيما كان قد شارك فى العديد من اجتماعات البنتاجون مع أعضاء هيئة الأركان المشتركة.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، قال مسؤول عسكرى إن الجنرال مارك ميلى يعمل من منزله حاليا، وقد كانت نتائج فحوصه السابقة سلبية.

وتأتى إصابة القادة العسكريين فى أعقاب إصابة عدد من القادة السياسيين فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعلى رأسهم ترامب وزوجته.