أديس أبابا تقطع الاتصالات مع تجراى وترفض الاعتراف بانتخابات الإقليم

ويأتى إعلان المجلس الإثيوبى ردًا على إجراء الإقليم لانتخابات فى الشهر الماضى، أسفرت عن فوز جبهة تحرير تجراى، وانتخاب رئيس الجبهة حاكما للإقليم. يذكر أن المجلس الفيدرالى هو الغرفة الثانية للبرلمان الإثيوبى، ويمثل السلطة الدستورية العليا فى فض المنازعات الدستورية بالبلاد.

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