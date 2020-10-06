طبيب ترامب : حالة الرئيس الصحية تتحسن بشكل مبهر للغاية

وقال كونلى فى بيانه، بحسب "سبوتنيك"، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حالة جيدة للغاية، ولم تظهر عليه أى أعراض لـ"كوفيد-19"، وذلك بعد يوم من عودته إلى البيت الأبيض من المستشفى.
وأضاف أن "فريقا من الأطباء التقى بالرئيس صباح اليوم الثلاثاء"، وفقا لما أوردته "رويترز".
وأوضح: "لقد كانت الليلة الأولى مريحة فى المنزل، واليوم لم تظهر عليه أية أعراض".
وتابع: "ظلت العلامات الحيوية والفحص البدنى مستقرة، مع مستوى تشبع بالأكسجين المتنقل 95-97%".
وأتم، قائلا: "بشكل عام، حالة الرئيس الصحية تتحسن بشكل مبهر للغاية".
وفى وقت سابق اليوم، كتب ترامب على حسابه بـ"تويتر"، أنه فى حالة صحية ممتازة، وأبدى تطلعه للمناظرة الرئاسية الثانية ضد منافسه الديمقراطى فى الانتخابات جو بايدن يوم 15 من الشهر الجارى.
وكان ترامب قد غادر المستشفى العسكرى، مساء أمس الاثنين، إلى البيت الأبيض، حيث سيواصل التعافى من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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