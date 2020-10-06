أذربيجان تتهم أرمينيا بمحاولة تفجير خط أنابيب باكو - جيهان النفطي

اتهم مكتب المدعي العام في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، أرمينيا بالتخطيط لتفجير خط أنابيب باكو - تبليسي - جيهان للنفط.

وقال مكتب المدعي العم إن القوات المسلحة الأرمينية حاولت تفجير خط الأنابيب النفطي، وذلك في إطار الصراع المسلح بين البلدين على تبعية إقليم قره باج، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وينقل هذا الخط النفط الخام لمسافة 1,776 كم من حقل نفط أذربيجاني في بحر قزوين إلى البحر المتوسط.

ويصل طول الخط داخل أذربيجان 440 كم، وفي جورجيا 260 كم، وفي تركيا 1076 كم.

ويمر خط الأنابيب بالعاصمة الأذربيجانية باكو، وتبليسي، عاصمة جورجيا؛ وجيهان، الميناء التركي على البحر المتوسط، ومن هنا أتت التسمية.

ويعد هذا الخط ثاني أطول خط أنابيب في العالم (بعد خط أنابيب دروجبا من روسيا إلى وسط أوروبا).

وكان رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أعرب اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن روسيا ستدعم بلاده في حال تعرضها لهجوم مباشر من أذربيجان المدعومة من تركيا.

وقال باشينيان إنه مستعد لتقديم تنازلات في الصراع حول قره باج بشرط أن تقدم أذربيجان أيضًا على ذلك، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتوجه باشينيان اليوم في زيارة غير معلنة إلى إقليم قره باج وعقد اجتماعًا مع القادة العسكريين هناك.

وذكرت الحكومة الأرمنية في بيان أن "باشينيان زار جمهورية أرتساخ (غير المعترف بها دوليًا) وأجرى لقاء مع رئيس أرتساخ، أرياك أروتيونيان، مسئولين عسكريين رفيعي المستوى"