ترامب يرفض طلبا بدعم الولايات الديمقراطية ماديا بـ 2.4 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه رفض طلب قدمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بخصوص الحصول على أموال لخطة الدعم الاقتصادي.

وقال ترامب عبر حسابه على تويتر: "نانسي بيلوسي تطلب 2.4 مليار دولار من أجل دعم الولايات الديمقراطية التي تدار بشكل سيء.. الأموال لا علاقة لها بأي شكل بفيروس كورونا".

وأضاف: "لقد قدمنا عرضًا كريمًا بـ 1.6 مليار دولار وكما هو المعتاد إنها لا تتفاوض بحسن نية. أنا أرفض طلبهم وأتطلع إلى مستقبل بلادنا".

وتابع: "أصدرت تعليماتي للتو للممثلي إدارتي بأن يتوقفوا عن التفاوض إلى ما بعد الانتخابات عندما أفوز. سنمرر مشروع قانون تحفيزي يركز على الأمريكيين الذين يعملون بجد والمشروعات الصغيرة".

وأوضح ترامب أنه طلب من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن يسرع في الموافقة على تعيين إيمي كوني باريت، كقاضية في المحكمة العليا الأمريكية، والتي رشحها ترامب لهذا المنصب.

وأردف: "اقتصادنا يقوم بعمل جيد. سوق الأسهم عند مستويات جيدة. والوظائف والقضاء على البطالة ستعود من جديد في أرقام جيدة. نحن نقود العالم في التعافي الاقتصادي والأفضل لم يأت بعد".