عنصري وبايدن هو الحل.. ترامب في مرمى سهام نقد ميشيل أوباما

اتهمت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، نظيره الحالي دونالد ترامب، بسوء الإدارة المتعمد لأزمة فيروس كورونا فضلا عن عنصريته مع السود، داعية المواطنين ذوي البشرة السمراء وجميع الناخبين الشباب إلى عدم إهدار أصواتهم في الانتخابات المقبلة معه.
قالت ميشيل في الفيديو الذي أصدرته حملة المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن عددًا أكبر من الأمريكيين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا، وذلك أكثر من عدد الذين لقوا حتفهم في العراق وأفغانستان وفيتنام وحروب كوريا جميعها.
أضافت "أنه فيما يتعلق بالفيروس فقائدنا العام، للأسف في عداد المفقودين".
ووجهت ميشيل أوباما اتهاما لـ ترامب بأنه "عنصري" في الوقت الذي يهدد فيه هو وغيره من الجمهوريين الأقليات ويزعمون أنهم سيدمرون الضواحي.
ودعت الناخبين المترددين إلى "التفكير في كل هؤلاء الأشخاص والتعاطف مع كل من يضطر إلى التجول في البلاد وهو خائف من التعرض لأي أذى.
وبالنسبة إلى الناخبين السود والشباب، حثتهم ميشيل على وضع خطة للتصويت، مؤكدة أنه لا يوجد رفاهية الافتراض بأن الأمور ستنتهي بشكل جيد.
وكانت ميشيل أوباما كتبت في وقت سابق على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "يوجد طريق واحد فقط يمكننا أن نسلكه، هو التصويب لجو بايدن، الذي يمتلك قلبا ولديه خبرة وشخصية يمكنها أن تقودنا لنحيا أياما أفضل".
وأضافت في تدوينة أخرى: "ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية يذكرنا بمدى البؤس الذي نتعرض له بسبب طريقة تعامل إدارة ترامب مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد".
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