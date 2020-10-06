أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 281 خرقاً لوقف النار بالحديدة

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قوى العدوان ارتكبت 281 خرقاً لوقف النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان 281 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. قوى العدوان ارتكبت 281 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 281 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وأربع غارات لطيران تجسسي في الدريهمي وتحليق طائرتين حربية في أجواء الفازة والجبلية. وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق ١٢ طائرة تجسسية بأجواء التحيتا والجبلية والدريهمي والفازة والجاح و١٠٠ خرقا بقصف صاروخي مدفعي لـ١٧٠ قذيفة و١٦٢ خرق بالأعيرة النارية المختلفة.



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