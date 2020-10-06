"دلتا" يهدد سواحل جنوبي الولايات المتحدة.. الوضع خطير

أصبح ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى، بعدما اشتدت، الثلاثاء، قوة الإعصار "دلتا" المتجه صوب الساحل الجنوبي الأميركي، ليصبح من الفئة الرابعة وهي خطيرة للغاية.

وحذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير، في تغريدة على تويتر، من أن "دلتا" تحول خلال الليل إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة، بسرعة رياح تصل إلى 215 كيلومتر في الساعة، قبل أن يضرب شبه جزيرة يوكاتان السياحية في المكسيك.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية زيادة قوة الإعصار بعد مروره فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك.

وسيؤدي الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة، مع هبوب رياح عاتية في يوكاتان قبل أن يصل إلى اليابسة الأميركية بحلول نهاية الأسبوع الحالي، عند ولايتي لويزيانا وفلوريدا.

وأصبح الإعصار دلتا الخامس والعشرين في موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2020، الذي بدأ أول يونيو وينتهي آخر نوفمبر.

وهو أول إعصار كبير يضرب عبر المحيط الأطلسي خلال شهر أكتوبر منذ إعصار مايكل في عام 2018.

وكانت سرعة تحرك الإعصار، صباح الثلاثاء، تبلغ نحو 25 كيلومترا في الساعة على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من كوزوميل في المكسيك.

وقد حث مسؤولون أميركيون سكان ساحل الخليج على الاستعداد قبل الإعصار القوي.

وقال حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز، في وقت مبكر الثلاثاء، إنه يجب أن يكون لدى سكان لويزيانا خطة، باعتبار "دلتا" رابع عاصفة في الموسم تهدد لويزيانا.

ومن المتوقع وصول "دلتا" إلى اليابسة كإعصار كبير من الدرجة الثالثة على الأقل، فوق الجزء الجنوبي الأوسط أو الجنوبي الشرقي من الولاية في وقت متأخر من يوم الجمعة أو في وقت مبكر من السبت، ليصبح العاصفة العاشرة في الموسم التي تصل إلى اليابسة الأميركية، وهو رقم قياسي جديد.

وبسبب كثرة الأعاصير في هذا الموسم، تحول المتنبئون في اختيار أسمائها، من القائمة الأبجدية لأسماء الأشخاص إلى أحرف الأبجدية اليونانية، في حالة مشابهة لموسم 2005 الذي شهد 6 عواصف من الحروف اليونانية.