تويتر يوقف حسابات المكتب الفيدرالى السويسرى للإعلام

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فإنه بعد عدم تلقى أى توضيح من الشبكة الاجتماعية منذ أسبوع، قرر المكتب العودة إلى أساليب التواصل المعتمدة منذ ما قبل الشبكات الاجتماعية، وهى البيانات الصحفية.
وأصدر المكتب السويسرى بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "منذ 28 سبتمبر، يتعذر على المكتب الفيدرالى للإعلام كتابة التغريدات. تويتر أوقف حساباته الأربعة، من دون إعطاء أى إيضاح أو الرد على مراسلاته".
كما أعرب المكتب الذى يكتب تغريدات بالألمانية والفرنسية والإيطالية والإنجليزية، عن "أسفه لهذا الوضع الخارج عن إرادته"، متقدمًا بـ"اعتذار من المشتركين". وأكد أنه "سيستمر فى نشر معلوماته عبر موقعه الإلكترونى أو من طريق بيانات صحفية".
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