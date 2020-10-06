إجراءات مشددة لحماية بايدن من كورونا .. وزوجته تبعده عن الصحفيين

وعندما رأت جيل بايدن زوجها واقفا قريبا للغاية من الصحفيين خلال تلقيه أسئلتهم، الاثنين، تقدمت وأعادت المرشح الديمقراطى للرئاسة الأميركية (77عاما) إلى الوراء.

ويتخذ المحيطون بجو بايدن إجراءات مشددة لحماية الرجل، الذى يصف نفسه بـأنه "سياسى يتفاعل باللمس"، من الجائحة التى وصلت إلى البيت الأبيض، وأصابت الرئيس دونالد ترامب نفسه.

وأصاب الفزع حملة بايدن لإعلان إصابة ترامب بكوفيد-19، بعد أيام فقط من مناظرته مع نائب الرئيس السابق وجها لوجه الأسبوع الماضى، لكن الحملة لا تريد إبعاده عن الناخبين بينما تقترب كثيرا انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقالت الحملة إن بايدن سيخضع للفحص عدة مرات أسبوعيا، بعد أن كان الفحص مرة واحدة فى الأسبوع قبل ذلك.

وبدأ جو بايدن أيضا وضع كمامته خلال الإدلاء بالتصريحات الخاصة بالحملة حتى وهو يتحدث من منصة يقف وراءها وحده.

ويمثل التغييران بروتوكولا جديدا للحملة التى تنظر إلى فيروس كورونا المستجد باعتباره خطرا قائما.

وقبل أسابيع سُئل أحد مساعدى بايدن عن أكبر خطر على الحملة، فقال بحدة "حدث طبى".

ولطالما سخر ترامب من تجنب بايدن للمخاطر التى يمثلها فيروس كورونا، وذلك قبل دخول الرئيس الأمريكى المستشفى، الجمعة، للعلاج من فيروس كورونا، وسخر ترامب من ذلك أيضا خلال المناظرة.

ونقلت رويترز عن مساعد لبايدن إن تطور الأحداث الذى شمل إصابة ترامب بالمرض أثبت صحة مبدأ (السلامة أولا)، وهو المبدأ الذى أثار أيضا غضب بعض الديمقراطيين الذين عبروا عن قلقهم إزاء حذر بايدن الشديد وعدم سفره كثيرا فى إطار الحملة الانتخابية.