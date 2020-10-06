بايدن يطالب إدارة ترامب بالتصدى لممارسات أردوغان الاستفزازية

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أشار بايدن إلى جهود المحادثات التركية واليونانية الرامية إلى خفض التوتر بين البلدين عبر الحوار.
وفى بيان له، قال بايدن إن "إدارة ترامب يجب أن تضغط على تركيا للامتناع عن ممارسة مزيد من الأعمال الاستفزازية فى المنطقة ضد اليونان، بما فى ذلك التهديد باستخدام القوة، وتهيئة الأجواء لإنجاح الجهود الدبلوماسية".
وارتفع منسوب التوتر بين تركيا واليونان المنضويتين فى حلف شمال الأطلسى، بعدما أرسلت أنقرة سفنها للتنقيب على النفط فى المياه الإقليمية لجارتيها قبرص واليونان، وسط رفض دولى وإقليمى لممارسات الحكومة التركية التى تسعى لإيجاد موطئ قدم لها فى منطقة شرق المتوسط الغنية بالنفط.
ومؤخرًا، كان بايدن أدلى بتصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، وصف فيها أردوغان بأنه "مستبد"، مطالبًا بتشجيع خصوم الرئيس التركى لإلحاق الهزيمة به وإخراجه من المشهد السياسى بشكل ديمقراطى.
كما دعا بايدن الرئيس التركى إلى إعادة النظر فى قراره تحويل الكنيسة البيزنطية السابقة آيا صوفيا إلى مسجد، مشددًا على أهمية بقائها متحفًا "مفتوحاً أمام الجميع بمن فيهم الأرثوذكس".
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