إعلامية كويتية: ملحمة أكتوبر قلبت موازين القوى والمصريون أبهروا العالم

وجهت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، رسالة محبة ووفاء وتقدير للجيش المصري العظيم فى ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، لافتة إلى أن الملحمة التى سطرها أبناء الشعب المصري جسدت أروع البطولات فى تاريخ الجيوش وقلبت موازيين القوى.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن قدرة المصريين على إنجاز عمل جسور من خلال الإعداد والتخطيط وبسالة الأداء والتنفيذ رغم كل التحديات، والتى أبهرت العالم و أكدت للجميع أن الشعب المصرى ضرب أروع صور البطولة ووقف إلى جوار قواته المسلحة داعما ومساندا حتى تحققت ساعة النصر واسترداد الكرامة.

ولفتت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن ملحمة أكتوبر المجيدة أعطت للعالم درسًا فى معنى العزة والكرامة واسترداد الأرض، داعية أن يحفظ الله مصر قيادة وشعبا وجيشا وأن يجعل الفردوس الأعلى لجميع شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداءًا للوطن.

و تحتفل مصر هذه الأيام بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهذه الذكرى التى يفتخر بها كل مصرى على أرض المعمورة، ويفتخر بجيش بلده الذى نجح بكل عزة وشجاعة فى استرداد أرض سيناء الحبيبة التى سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلى عام 1967، وإسقاط أسطورة الجيش الذى لا يقهر.