تسجيل 1824 اصابة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة و 52 حالة شفاء في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت في المملكة (1824) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي:

-(1823) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي:

-(1188) في محافظة العاصمة عمّان. -(125) في محافظة الزرقاء.

-(119) في محافظة عجلون.

-(70) في محافظة جرش.

-(65) في محافظة البلقاء. -(89) في محافظة إربد، (11) في الرمثا.

-(65) في محافظة مأدبا.

-(53) في محافظة الكرك.

-(21) في محافظة العقبة.

-(11) في محافظة الطفيلة. -(11) في محافظة المفرق.

-(6) في محافظة معان. (1) في البترا.

-حالة واحدة خارجيّة، لسائق شاحنة أردني قادم من مركز حدود العمري.

-وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (17464) حالة.

-سُجّلت (9) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (110) حالات.

-سُجّلت (52) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(35) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

-تمّ إجراء (20034) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1311436) فحصاً.

إجراءات أخرى:

-في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).