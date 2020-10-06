أخبار اليمن : لهذا السبب.. صنعاء تعيد شحنة لقاحات أطفال لليونيسف

لهذا السبب.. صنعاء تعيد شحنة لقاحات أطفال لليونيسفأعادت وزارة الصحة العامة والسكان شحنة لقاحات “الروتا” الخاصة بالتحصين الروتيني للأطفال دون العام من الإسهالات، مقدمة من منظمة اليونيسف وذلك لمخالفتها للمعايير الدولية.

وأوضح مدير إدارة اللقاحات في برنامج التحصين طه العقاري، أن الشحنة التي وصلت إلى مطار صنعاء الدولي في 13 أغسطس الماضي تحتوي على 30 طرد وبكمية 492 ألف جرعة.

وأكد أنه بعد وصول الشحنة إلى مخازن التحصين المركزية تم فحص كل الجرعات وتبين أن مؤشر اللقاح كان في المستوى الثاني ما يعتبر مخالفاً للمعايير الدولية.

ولفت العقاري إلى أنه تم الرفع لقيادة وزارة الصحة ومن ثم رفع تقرير أرسل في حينه إلى منظمة اليونيسف وإطلاعهم بما هو الحاصل في الشحنة.. مشيرا إلى أن قيادة الوزارة اتخذت قرار بإرجاع شحنة اللقاحات لأول مرة في اليمن، وفقاً لوكالة سبأ.

وذكر العقاري أن الوزارة لم تتمكن من إعادة شحنة اللقاح في نفس الشهر الذي وصلت فيه جراء إغلاق مطار صنعاء بسبب إنعدام الوقود الناتج عن استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية .. مؤكداً انه تم إعادة الشحنة لمصدرها اليوم.